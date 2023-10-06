На Одещині згоріло зерносховище, пошкоджено портову інфраструктуру

Внаслідок російської атаки дронами-камікадзе «Shahed-131/136» на Одеську область зафіксовано руйнування припортової та прикордонної інфраструктури в Ізмаїльському районі, повідомив Офіс генерального прокурора.

На жаль ворог поцілив у припортову та прикордонну інфраструктуру Подунав’я. В результаті пошкоджено зерносховища, адміністративні будівлі, а також вигоріли дев’ять вантажівок. На разі на місці ще триває фіксація наслідків атаки та встановлюється повний перелік руйнувань та пошкоджень.

Голова Одеської обласної одеської адміністрації Олег Кіпер додав, що на щастя обійшлось без постраждалих. Також рятувальники загасили пожежі на місцях ударів.

Водночас через російську атаку на разі зупинено роботу поромної переправи на кордоні із Румунією.