На Одещині збито 11 дронів, є пошкодження енергетичної інфраструктури – Гуменюк

Сили ППО збили над Одещиною щонайменше 11 дронів, але є пошкодження обʼєктів критичної інфраструктури.

Про це в ефірі телемарафону «Єдині новини» повідомила керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» Наталія Гуменюк.

«За попередніми даними в нашій операційній зоні була потужна бойова робота по дроновій атаці, зокрема на Одещині, щонайменше 11 дронів було знищено. Але є пошкодження також обʼєктів критичної інфраструктури. Є реагування системи на те, що необхідно перенаправлення деяких напрямків енергетики. Очевидно, що вже фахівці працюють, і буде все усунено. Але гаджети потрібно зарядити», — сказала Гуменюк.

Група ДТЕК вже повідомила, що через наслідки російської атаки в Одесі вводяться екстренні відключення електроенергії.

“Масована нічна атака ворога пошкодила енергооб’єкти Одещини також. Через це в Одесі частково відбуваються стабілізаційні відключення за розпорядженням НЕК “Укренерго”, – йдеться у повідомленні..

Графік відключень розміщений на сайті “ДТЕК Одеські електромережі”.

Гуменюк також зазначила, що була бойова робота і на Миколаївщині – там знищено 4 дрони, та на Херсонщині – знищено 5 дронів.

Гуменюк поінформувала, що на Миколаїщині також є пошкодження об’єктів енергетики. Крім того, за її інформацією, там збільшилась кількість постраждалих після вчорашнього балістичного удару. Одна особа загинула та до 10 отримали медичну допомогу у зв’язку з пораненнями.

Крім того, керівник об’єднаного пресцентру Оперативного командування «Південь» зауважила, що ворог продовжує тероризувати Нікопольський район на Дніпропетровщині.

«За минулу добу постраждалих не виявлено, але є руйнування цивільної інфраструктури. Обстріли ворог здійснює без обрання конкретних цілей, а засобами «килимового терору», вкриваючи снарядами все навколо», – сказала Гуменюк.