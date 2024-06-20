Кримінал

На Одещині затримали неповнолітніх підпалювачів автівок ТЦК
20 Червня 2024 18:22
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В Одеській області поліцейські викрили двох неповнолітніх підпалювачів автівок військовослужбовців. Їм загрожує позбавлення волі.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

“Днями  в одному з населених пунктів Роздільнянського району зловмисники облили легкозаймистою рідиною і підпалили мікроавтобус Volkswagen та позашляховик Hyundai Santa-Fe, що належать військовим. В ході проведення комплексу оперативно-розшукових заходів встановили, що до злочину причетні двоє місцевих хлопців 16-ти та 17-ти років”, – йдеться у повідомленні.

В Одеській області затримали підлітків, які підпалювали машини ТЦК / Фото: Нацполіція

Як розповіли у поліції, один з юнаків отримав пропозицію заробити, здійснюючи підпали автомобілів працівників Територіальних центрів комплектування та Соціальної підтримки.

“Підліток погодився і залучив до співпраці знайомого. В обов’язки молодиків входило підпалювати транспортні засоби і записувати відео, як вони горять”, – розповіли у поліції.

Змовившись, в один день рано-вранці хлопці здійснили підпал двох вищезгаданих автівок. Молодший обливав бензином і палив, а старший знімав все на відео, яке вони скинули замовнику, після чого отримали на картку гроші і втекли в Миколаївську область.

Їм повідомили про підозру в умисному пошкодженні майна, вчиненому шляхом підпалу. Цей злочин карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років.


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