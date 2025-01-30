На Одещині затримали агентів РФ, які готували теракт біля райвідділу поліції

На Одещині під час розслідування вбивства волонтера правоохоронці вийшли на агентурну групу російських спецслужб, які планували серію терактів в Одеській області. Зловмисників схопили, коли вони готували вибух біля одного із регіональних райвідділів поліції.

Про це повідомили в СБУ.

За матеріалами справи, терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою.

Як встановило розслідування, щоб втілити цей план, фігуранти оселилися у хостелі поблизу райвідділку, придбали чотири каністри бензину для підпалу, а у заздалегідь підготовленій схованці тримали замасковану під вогнегасник вибухівку. Зловмисників вдалося затримати на етапі підготовки до теракту.

“На їхній слід вийшли під час розслідування убивства волонтера з Одещини, яке відбулося 20 січня цього року. Тоді зловмисники підпалили авто місцевого активіста біля його будинку, а коли він вийшов гасити пожежу, – активували СВП, захований у рюкзаку, що лежав поруч”, – розповіли в СБУ.

За даними слідства, зловмисники – троє наркозалежних віком від 23 до 45 років, а також 46-річний спільник, який раніше відбував покарання за крадіжки та розбій. Встановлено, що рецидивіст діяв окремо від решти групи та відповідав за виготовлення СВП та їх закладення до схованок. У затриманих вилучено мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України – “Терористичний акт, що призвів до загибелі людини”. Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.