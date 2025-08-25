На Одещині засудили чергового коригувальника, який для конспірації видавав себе за жінку

В Одесі засудили чоловіка, який шпигував під виглядом жінки та коригував ракетно-дронові атаки РФ по південному регіону України.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

“Вороже завдання виконував 26-річний місцевий безробітний, якого російські спецслужбісти завербували через Телеграм-канал з пошуку “легких заробітків”. Для конспірації зловмисник відростив довге волосся, вдягав жіночий одяг та використовував макіяж”, – йдеться у повідмоленні.

Видаючи себе за жінку, агент намагався встановити координати підрозділів ЗСУ, СБУ, Нацгвардії та прикордонників. Зібрану інформацію він надсилав куратору у месенджері у вигляді медіафайлів із геолокацією та власними коментарями, повідомили правоохоронці.

Під час обшуку у нього вилучили три телефони, які він використовував для збору розвідданих та контактів з куратором.

Суд визнав його винним за статтею 111 КК України (державна зрада в умовах воєнного стану) і призначив покарання у вигляді 15 років позбавлення волі.