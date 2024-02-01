На Одещині викрили шахрая, який за гроші пропонував посади в СБУ

Одеські поліцейські викрили зловмисника, який представлявся працівником СБУ та вимагав гроші за посади у спецслужбі.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції, передає Укрінформ.

«Громадянин іншої країни, який на той момент проживав у Києві, під час спілкування у месенджері зі знайомим з Ізмаїла сказав йому, що служить в СБУ і нібито може посприяти у працевлаштуванні до спецслужби. Свої послуги зловмисник оцінив у чотири тисячі доларів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що ізмаїльчанин кількома траншами перевів на рахунок зловмисника, який не мав жодного стосунку до спецслужби, майже 143 тисячі гривень. А правопорушник ще деякий час поспілкувався з ошуканим чоловіком, обіцяючи виконати всі домовленості, та через деякий час перестав виходити на зв’язок.

Правоохоронці також з’ясували, що на розгляді в одному зі столичних судів відносно фігуранта знаходиться обвинувальний акт за шахрайство та підробку документів.

Наразі слідчі одеської обласної поліції зібрали достатню кількість доказів і висунули зловмиснику обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, тобто шахрайстві, що завдало значної шкоди потерпілому. Цей злочин кваліфікується за ч. 2 ст. 190 Кримінального кодексу України та може передбачати до трьох років позбавлення волі.