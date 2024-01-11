Кримінал

На Одещині викрили посадовця військкомату, який “відмазував” від мобілізації

11 Січня 2024 13:00
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мобілізація, корупція

Працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру працівникові Білгород-Дністровського територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який за гроші допомагав військовозобов’язаним чоловікам уникнути мобілізації.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, за дві тисячі доларів чоловік робив «клієнтам» документи про визнання їх непридатними до військової служби, а за три тисячі доларів чоловіки могли ще й знятись із військового обліку.

Слідчі задокументували факт отримання співробітником військкомату семи тисяч доларів за зняття з військового обліку трьох чоловіків.

Наразі працівники ДБР проводять обшуки за місцем роботи фігуранта, встановлюють повне коло причетних серед інших посадовців. Також встановлюють тих, хто міг «скористатися послугами» підозрюваного.

Співробітникові територіального центру повідомили про підозру у зловживанні впливом (ч. 2 ст. 369-2 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

Незабаром суд обере підозрюваному запобіжний захід. Процесуальне керівництво здійснює Білгород-Дністровська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.


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