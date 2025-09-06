На Одещині водій на смерть збив дівчину: загибла є донька депутата Київради

В Ізмаїлі Одеської області, попередньо 19-річний водій автомобіля BMW наїхав на 22-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переходу. Унаслідок аварії вона загинула.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області в суботу, 6 вересня.

У повідомленні зазначається, що ДТП сталась у п’ятницю, 5 вересня, приблизно о 22:00 на проспекті Незалежності.

Як зауважили правоохоронці, водій не постраждав. Також у момент аварії він був тверезим.

Водія затримали. Йому інкримінують ч. 2 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілої).

Місцеве видання Бессарабія INFORM пише, що загибла дівчина була донькою колишнього мера міста Кілія Ізмаїльського району Одещини, а нині депутата Київської міської ради Павла Бойченка — Катерина Бойченко.

Сам депутат опублікував у Facebook фото з донькою, підписавши такими словами: «Дитятко моє… донечка… пробач що не вберіг тебе янголятко моє… хай на небі тобі буде затишно…».

Павло Бойченко у 2020 році був обраний депутатом Київської міської ради від партії Європейська Солідарність. Член комісії з питань власності та регуляторної політики.