        Суспільство

        На Одещині внаслідок нічного обстрілу загинула жінка: пошкоджено готель, пошта, будинки

        Галина Шподарева
        23 Вересня 2025 08:49
        читать на русском →
        Рятувальники Одещини на місці обстрілу / Фото: ДСНС
        Уночі 23 вересня російські війська завдали ударів по Одещині. Внаслідок атаки загинула жінка.

        Про це повідомили в ДСНС України.

        “Росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району”, – написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

        На місцях влучань виникла пожежа у п’яти торгівельних кіосках, яку рятувальники вже ліквідували.

        Також пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.

        Інформація щодо постраждалих уточнюється.

        Наслідки атаки на Одещину 23 вересня / Фото: ДСНС

