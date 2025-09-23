На Одещині внаслідок нічного обстрілу загинула жінка: пошкоджено готель, пошта, будинки

Генштаб повідомив про знищення двох російських літаків, гелікоптера та 1010 окупантів

Також пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.

На місцях влучань виникла пожежа у п’яти торгівельних кіосках, яку рятувальники вже ліквідували.

Про це повідомили в ДСНС України .