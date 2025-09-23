На Одещині внаслідок нічного обстрілу загинула жінка: пошкоджено готель, пошта, будинки

Уночі 23 вересня російські війська завдали ударів по Одещині. Внаслідок атаки загинула жінка.
Про це повідомили в ДСНС України.
“Росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району”, – написав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.
На місцях влучань виникла пожежа у п’яти торгівельних кіосках, яку рятувальники вже ліквідували.
Також пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.