На Одещині посадовця підозрюють у віддачі за хабарі нерухомого майна Міноборони

Правоохоронці викрили одного з начальників Одеського квартирно-експлуатаційного управління. За даними правоохоронців, він за відкати віддав під бізнес нерухоме майно Міністерства оборони України.

Про це повідомляє Головне управління Нацполіції в Одеській області.

За даними поліції, посадовець запропонував чоловікові, який планував займатися технічним обслуговуванням автомобілів і потребував місця під бізнес, орендувати гаражне приміщення площею 143,1 квадратних метра і технічний майданчик площею 60 квадратних метрів. На такий крок фігурант наважився, попри те, що ці об’єкти перебували на балансі Міністерства оборони України. Клієнту він пообіцяв забезпечити швидкий тендер без конкурентів, перемогу в торгах і безперешкодну підприємницьку діяльність.

“За свої послуги він запросив 300 доларів і щомісячні відкати в розмірі 200 доларів… Виконавши обіцяне, фігурант отримав від чоловіка “подяку” двома траншами на суму 900 доларів, з урахуванням трьох місяців подальшої “співпраці”. Після цього ділка затримали й вилучили в нього гроші та інші речі, що становлять інтерес для слідства”, – йдеться в повідомленні правоохоронців.

Затриманому повідомили про підозру за частиною третьою статті 368 Кримінального кодексу України. Максимальне покарання за такий злочин – позбавлення волі на строк до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років із конфіскацією майна.

Підозрюваному обрали в якості запобіжного заходу тримання під вартою, однак за умови внесення застави в розмірі 605 тисяч 600 гривень він зможе вийти на волю. Наразі тривають слідчі дії.