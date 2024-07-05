Кримінал

На Одещині ліквідовано конвертаційний центр з тіньовим обігом у понад мільярд гривень
5 Липня 2024 16:24
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прокуратура
Вилучені кошти під час обшуків у конвертаційному центрі / Фото: Одеська обласна прокуратура

Правоохоронці ліквідували на Одещині діяльність “конвертаційного центру”, учасники якого використовуючи фіктивні підприємства надавали послуги підприємствам реального сектору економіки у виведення у тіньовий обіг коштів, у тому числі бюджетних.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

За даними слідства, група людей зареєструвала в Одесі та області низку підприємств, що надавали послуги з мінімізації податкових зобовʼязань, тобто переводили безготівкові кошти в готівку, у тому числі бюджетні на понад 90 млн гривень.

“За попередніми даними, через конвертаційний центр до тіньового сектору економіки виведено понад 1 млрд гривень”, — йдеться у повідомленні.

Під час обшуків офісів вилучили 107 фіктивних печаток підприємства, зокрема офшорних компаній, готівку, компʼютерну техніку та “чорну бухгалтерію”.

Наразі встановлюють усіх причетних, щоб притягнути до кримінальної відповідальності. Досудове розслідування здійснюють за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.


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