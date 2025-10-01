На Одещині 2 жовтня оголосили днем жалоби за загиблими під час негоди

Четвер, 2 жовтня, на території Одеської області оголошено днем жалоби у зв’язку із загибеллю в Одесі девʼятьох людей під час негоди.

Відповідне розпорядження підписав начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

У день жалоби на будівлях органів влади, підприємств, установ та організацій Одеської області будуть приспущені Державні прапори України, а розважальні заходи будуть обмежені.

Нагадаємо, після сильної зливи, яка накрила Одесу 30 вересня, у цокольному приміщенні у будинку по провулку Сергія Ейзенштейна виявили тіла одразу п’ятьох загиблих, членів однієї родини: двох чоловіків, двох жінок та дівчинки приблизно восьми років.

“Ще два тіла були виявлені на вулиці Балківській: неупізнаної жінки віком 55-65 років та місцевої жительки 1987 р. н. На вулиці Дача Ковалевського виявили тіло ще однієї жінки, 1968 р. н. На вулиці Рибальській – тіло зниклої 23-річної дівчини”, – розповіли в ОВА.

Трагедію в Одесі прокоментував Президент України Володимир Зеленський.

“Сьогодні віцепрем’єр-міністр Олексій Кулеба доповів щодо ситуації в місті, з’ясування обставин такого масштабу трагедії. Доручив йому провести повну перевірку роботи в Одесі, усіх фактів, що передували трагедії та могли спричинити такі значні негативні наслідки. Цієї п’ятниці очікую на детальну доповідь”, – написав президент.