Суспільство

На Новий рік у Москві скасували салюти

21 Грудня 2023 21:10
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росія

Влада Москви знову вирішила не влаштовувати салюти на Новий рік та Різдво. Святкового прийому в Кремлі також не буде.

“Зустріч Нового, 2024 року в Москві, як і попереднього, пройде у стриманішому, порівняно зі звичним, форматі. В умовах спецоперації в столиці знову скасували феєрверки”, – йдеться у повідомлені мерії.

Про скасування святкових феєрверків також йдеться у документі, який підписав заступник керівника департаменту регіональної безпеки та протидії корупції Москви Кирило Малишкін. Фрагмент документа опублікував телеграм-канал “Обережно, Москва”.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков повідомив, що новорічного прийому в Кремлі цього року не буде. Минулого року його також не проводили.


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