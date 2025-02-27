Суспільство

На Новопавлівському напрямку проведено перегрупування військ: Сирський назвав причину
27 Лютого 2025 10:07
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Олександр Сирський / Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine
Олександр Сирський / Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine

У звʼязку з активізацією дій противника на Новопавлівському напрямку головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відпрацював бригади, які ведуть оборону в Донецькій області.

Про це Олександр Сирський повідомив у Facebook.

На Новопавлівському напрямку окупанти інтенсивно проводять наступальні дії, намагаються прорвати оборону ЗСУ та захопити три населені пункти. За словами головкома, вжито низку заходів для покращення взаємодії військових частин та підрозділів, проведено перегрупування військ, що сповільнило просування ворога на більшості загрозливих ділянок.

“На командних пунктах заслухав командувача оперативного-тактичного угруповання “Донецьк” бригадного генерала Олександра Тарнавського та командирів бригад щодо ведення бойових дій, наявних потреб і проблемних питань. Віддав усі необхідні розпорядження щодо їх вирішення”, – написав Сирський.

Як зазначив головнокомандувач ЗСУ, задум окупантів на цих напрямках залишається незмінним уже понад три роки, а саме – вийти на адміністративні кордони Донеччини.

Олександр Сирський відвідав бригади на Новопавлівському напрямку / Фото: facebook.com/CinCAFofUkraine


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