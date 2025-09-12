На Національному військовому кладовищі поховали першого воїна, чиє ім’я відоме

На Національному військовому кладовищі біля Києва вперше поховали воїна, чиє ім’я відоме. Це головний сержант Віктор Климчук.

Про це йдеться в дописі кладовища.

Реклама

Реклама

“Головний сержант Віктор Климчук, із позивним “Горець”, став першим воїном, чиє ім’я викарбуване на тимчасовій намогильній споруді. У майбутньому воно буде на меморіальній стіні пам’яті й увічнене серед імен тих, хто віддав життя за Україну”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 29 серпня на кладовищі провели перші поховання. Вічний спочинок знайшли 17 військових, чиї імена наразі невідомі.