        Суспільство

        На Національному військовому кладовищі поховали першого воїна, чиє ім’я відоме

        Федір Олексієв
        12 Вересня 2025 20:54
        На Національному військовому кладовищі біля Києва вперше поховали воїна, чиє ім’я відоме. Це головний сержант Віктор Климчук.

        Про це йдеться в дописі кладовища.

        “Головний сержант Віктор Климчук, із позивним “Горець”, став першим воїном, чиє ім’я викарбуване на тимчасовій намогильній споруді. У майбутньому воно буде на меморіальній стіні пам’яті й увічнене серед імен тих, хто віддав життя за Україну”, – йдеться у повідомленні.

        Нагадаємо, 29 серпня на кладовищі провели перші поховання. Вічний спочинок знайшли 17 військових, чиї імена наразі невідомі.

        Поховання Віктора Климчука / Фото: Національне військове меморіальне кладовище

