На Київщині відкрили Національне військове меморіальне кладовище

У День пам’яті захисників України, 29 серпня, в селищі Гатне на Київщині відбулося відкриття Національного військового меморіального кладовища. Сьогодні там поховали перших п’ятьох військовослужбовців — їхні могили належать невідомим захисникам.

Про це повідомляє Суспільне.

На церемонії були присутні президент Володимир Зеленський, голова ВРУ Руслан Стефанчук, головком ЗСУ Олександр Сирський, міністр внутрішніх справ Клименко, міністр оборони Денис Шмигаль та рідні військових, які планують тут поховати своїх родичів.

Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова повідомила, що перша черга кладовища розрахована на шість тисяч поховань і передбачає 360 колумбарних місць. Вона підкреслила, що поховання та догляд за могилами фінансуватиме держава.

До меморіалу організують спеціальний автобусний маршрут із Теремків та Гатного, де пасажирам проводитимуть екскурсії про історію комплексу та України. Калмикова також запевнила, що кладовище побудоване з урахуванням усіх технічних норм.

Будівництво комплексу триває і включатиме кілька черг: від адміністративної будівлі й Будинку трауру до Центральної площі з Меморіальним садом, музею та меморіалу на честь захисників і захисниць України. Завершення наступних етапів заплановано на 2026 рік.