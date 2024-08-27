Суспільство

На Миколаївщині зіткнулися легковик та вантажівка: є загиблі та поранений
27 Серпня 2024 10:33
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дтп, миколаїв
ДТП / Facebook

Внаслідок зіткнення легковика та вантажівки на Миколаївщині загинуло двоє людей, ще одна – постраждала.

Про це повідомляє ГУ ДСНС у Миколаївській області у Фейсбуці.

«26 серпня на лінію 101 сповістили про дорожньо-транспортну пригоду на автошляху Н-11 Дніпро – Кривий Ріг – Миколаїв поблизу села Мар’ївка Інгульської територіальної громади Баштанського району. За викликом прибув черговий караул 7 державної пожежно-рятувальної частини на спецавтомобілі САРМ-С», – йдеться у повідомленні.

Рятувальники зазначають, що внаслідок зіткнення автомобіля Chevrolet та вантажного DAF, від отриманих травм загинули пасажири першого (жінка та чоловік).

Їхні тіла з понівеченої автівки деблокували рятувальники. Ще до приїзду співробітників ДСНС постраждалого водія з цього ж транспортного засобу передали працівникам швидкої медичної допомоги й госпіталізували. Водій вантажівки не постраждав.

Обставини та причини трагедії з’ясовують співробітники правоохоронних органів.


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