Кримінал

На Миколаївщині затримали російського інформатора, який шпигував за кораблями ЗСУ

22 Лютого 2024 10:19
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На Миколаївщині затримали російського інформатора / Фото: СБУ

Служба безпеки України заявила про викриття на Миколаївщині ще одного інформатора спецслужб РФ, який збирав розвіддані про Сили оборони поблизу акваторії Чорного моря, біля Миколаївського морського порту.

Про це повідомив пресцентр СБУ.

За даними слідство, серед пріоритетних «цілей» фігуранта були військові кораблі ЗСУ і напрямки їхнього переміщення морськими та річковими маршрутами. Також його цікавили координати сухопутних підрозділів українських захисників, зокрема тих, які залучені до бойових операцій на лівобережжі Херсонської області.

Розвідінформація росіянам потрібна була для підготовки ракетно-дронових атак на прифронтову частину півдня України, кажуть в СБУ. Але правоохоронці своєчасно нейтралізували загрозу.

У результаті контрдиверсійних заходів російського інформатора викрили на початковому етапі його розвідувально-підривної діяльності. Це дозволило убезпечити місця дислокації підрозділів ЗСУ, а також задокументувати злочинні дії фігуранта і затримати його у власному помешканні, розповіли слідчі.

Як встановили правоохоронці, поплічником росіян виявився місцевий житель, якого окупанти дистанційно залучили до співпраці на початку цього року. У поле зору РФ чоловік потрапив через свої неодноразові дописи на підтримку війни проти України.

Слідчі повідомили фігурантові про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України. Зараз зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.


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