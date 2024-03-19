На Миколаївщині затримали російського агента, який шпигував за ЗСУ з повітря

Правоохоронці затримали чоловіка, який намагався відстежити місця базування української ППО за допомогою дронів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Отриману інформацію фігурант месенджером передавав “зв’язковому” російської спецслужби. Ним виявився колишній співробітник розформованого спецпідрозділу міліції “Беркут”, який наразі перебуває в Криму.

За даними СБУ, окупанти планували використати отримані дані для підготовки диверсій та ракетних ударів по Миколаївщині, зокрема для вогневого ураження українських комплексів ППО.

Знаряддя російського агента / Фото: СБУ

Під час обшуку правоохоронці вилучили дрони-розвідники, які чоловік застосовував для збору розвідданих. Крім того, у затриманого виявили речовини, які використовують для кустарного виробництва вибухівки. За даними слідства, зловмисник міг готувати підрив на об’єктах Сил оборони.

Наразі фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.