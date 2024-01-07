На місці зруйнованого будинку в Покровську рятувальники вилучили тіло чоловіка

Станом на 15:00 7 січня на місці двох зруйнованих внаслідок обстрілу приватних житлових будинків вилучено тіла двох осіб, врятовано одного чоловіка, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 3 осіб, з них 2 дітей.

За даними ДСНС, на даний час рятувальниками розібрано 62 т зруйнованих елементів будинків. Проводиться збір фрагментів тіл для подальшої ідентифікації загиблих.

Як повідомлялося, у с. Рівне Покровського району вилучено тіло дитини 2020 р.н. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей, розібрано 40 т зруйнованих елементів будинку. Проводиться ідентифікація знайдених фрагментів тіл.

На місці обстрілу залучено відділення БПЛА. Для надання психологічної допомоги постраждалим працює психолог ДСНС.

Всього для проведення робіт залучено 76 осіб та 20 одиниць техніки, з них від ДСНС – 33 особи та 9 од. техніки, кінологічні розрахунки Павлоградського пошуково-рятувального кінологічного загону «Антарес» (12 осіб, 9 собак та 2 од. техніки), від Національної поліції – 26 осіб та 5 од. техніки, від місцевих органів влади – 3 особи та 2 од. техніки, від підприємства МетІнвест 2 особи, 2 од. техніки.