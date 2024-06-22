Кримінал

На місці влучання авіабомби у житловий будинок у Харкові працюють 80 співробітників ДСНС
22 Червня 2024 19:37
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обстріл, харків
Харків: рятувальники продовжують ліквідовувати наслідки ворожого ракетного удару 22 червня 2024 / Фото ДСНС

Наразі тривають аварійно-рятувальні роботи на місці влучання авіабомби у житловий 5-поверховий будинок в Харкові. Працюють 80 співробітників ДСНС та 18 одиниць аварійно-рятувальної техніки.

Крім того, триває ліквідація пожежі житлового будинку площею 300 кв.м. у передмісті Харкова.

Загалом внаслідок масованого удару по Харкові за попередніми даними загинуло 3 особи, ще 42 постраждало, з них 2 дитини.

Як повідомлялося, в Основʼянському районі міста авіаційний боєприпас влучив у пʼятиповерховий житловий будинок. Перші три поверхи повністю зруйновані.

Пошкоджено житлові будинки, магазини, офісні приміщення, кафе, автосалон, легкові авто, тролейбус, зупинку транспорту.

Інформація надалі буде оновлюватись.

За попередніми даними, ворог вдарив по місту чотирма УМПБ Д-30 з території населеного пункту Строїтель Бєлгородської області РФ.


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