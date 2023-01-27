На Марсі сфотографували морду ведмежа

Апарат Mars Reconnaissance Orbiter, який проводить дослідження Марса з його орбіти, надіслав на Землю фотографію, на якій видно рельєф, схожий на морду ведмедя.

Знімок було зроблено 12 грудня з висоти приблизно 250 кілометрів. Як пояснили вчені, на фото зображений пагорб з V-подібною структурою обвалення («ніс»), два кратери («очі») та круговою тріщиною («голова»), яка могла виникнути через просідання відкладень над засипаним кратером.

Діаметр “голови” складає близько двох кілометрів.