Суспільство

На Марсі сфотографували морду ведмежа

27 Січня 2023 18:39
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Апарат Mars Reconnaissance Orbiter, який проводить дослідження Марса з його орбіти, надіслав на Землю фотографію, на якій видно рельєф, схожий на морду ведмедя.

Знімок було зроблено 12 грудня з висоти приблизно 250 кілометрів. Як пояснили вчені, на фото зображений пагорб з V-подібною структурою обвалення («ніс»), два кратери («очі») та круговою тріщиною («голова»), яка могла виникнути через просідання відкладень над засипаним кратером.

Діаметр “голови” складає близько двох кілометрів.


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