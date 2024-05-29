Політика

На липневому саміті НАТО змінять формулювання щодо членства України, але запрошення не буде

29 Травня 2024 18:34
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нато
Ілюстративне фото / Getty Images

На липневому саміті НАТО у Вашингтоні будуть зміни у формулюваннях щодо перспективи членства України в Альянсі. Але саме запрошення Україна так і не отримає.

Про це повідомила посолка США при НАТО Джуліан Сміт на пресконференції напередодні зустрічі міністрів закордонних справ Альянсу в Празі, передає Європейська Правда.

Дипломатка наголосила, що в НАТО погодилися дати політичний сигнал щодо наближення України до Альянсу. Цей сигнал має стати частиною загального пакета допомоги Україні.

“У рішенні саміту будуть нові формулювання щодо прагнення України стати членом НАТО. Рішення не буде ідентичним тому, що звучало торік на саміті у Вільнюсі”, — сказала посолка.

Разом з цим вона зауважила, що остаточне формулювання ще не узгоджене, а також наголосила: Київ не має розраховувати, що це означатиме запрошення до НАТО.

“Запрошення України до членства не буде розглядатися цього разу, це малореально. Натомість ми сфокусуємося на наданні пакета підтримки, який дозволить прокласти міст до членства”, — пояснила дипломатка.


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