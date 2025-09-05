На Львівщини здійснив аварійну посадку літак, який прямував до Словаччини

Сьогодні, 5 вересня, в районі села Волоща Львівської області легкомоторний літак SU-31, який рухався за маршрутом Львів — Словаччина, здійснив вимушену посадку. Попередньою причиною називають несправність двигуна. Інформація про постраждалих не надходила.

Про це повідомляє Суспільне Львів.

Реклама

Реклама

“Під час здійснення планового польоту за маршрутом “Львів-Словаччина” легкомоторний літак “SU-31″, яким керував громадянин Австралії 1984 року народження, здійснив аварійну посадку без подальшого горіння, у зв’язку з несправністю двигуна поблизу села Волоща Дрогобицького району”, — повідомили у Стрийському районному управлінні ГУ ДСНС України у Львівській області.

На місці рятувальники робіт не проводили. Також виїжджала “швидка”, проте допомоги пілот не потребував.