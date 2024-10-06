Кримінал

На Львівщині завершено розслідування резонансного вбивства, справа передана до суду
6 Жовтня 2024 15:05
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вбивство
Зловмисниця намагалась інсценувати вбивство як самогубство / Фото Нацполіція

На Львівщині жінка зарізала коханця, який на 27 років старший за неї.

Як повідомили в поліції, під час побутового конфлікту жінка завдала чоловіку кількох ударів ножем, спричинивши смертельні травми та намагалась інсценувати вбивство як самогубство. За скоєне їй загрожує покарання – позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років.

Як встановили слідчі Дрогобицького районного відділу поліції, 14 травня близько першої години ночі між 62-річним жителем Трускавця та його 35-річною співмешканкою виник конфлікт, під час якого жінка завдала чоловіку кількох ударів кухонним ножем, спричинивши смертельні травми.

Після цього зловмисниця зателефонувала медикам та в подальшому намагалась інсценувати вбивство як самогубство.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні, відкритому за ч.1 ст.115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України, завершене. Обвинувальний акт скерований на розгляд суду.

За скоєне обвинуваченій загрожує покарання – позбавлення волі на строк від семи до п’ятнадцяти років.


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