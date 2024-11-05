На Львівщині затримали злочинну групу, яка продавала автомобілі ЗСУ, завезені в якості гуманітарної допомоги 

На Львівщині затримали групу осіб , які завезли в Україну понад 500 авто в якості гуманітарної допомоги для ЗСУ та здійснювали їх реалізацію.

Про це повідомили у ТУ БЕБ у Львівській області

Вони не сплатили понад 15 млн грн митних платежів та податків. Чоловіки завозили на митну територію України транспортні засоби під виглядом гуманітарної допомоги для ЗСУ. З початку 2024 року таким чином в Україну потрапило понад 500 автівок.

Правоохоронці провели понад 50 обшуків за адресами проживання фігурантів та вилучили 30 автомобілів, документи, готівку та компʼютерну техніку. Досудове розслідування триває, встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності.