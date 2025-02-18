Кримінал

На Львівщині затримали адвоката, який ошукав дружин військових на понад мільйон гривень
18 Лютого 2025 17:01
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Затримання адвоката-шахрая на Львівщині / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону
Затримання адвоката-шахрая на Львівщині / Фото: Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону

У Львівській області адвокат ошукав двох жінок, дружин військовослужбовців. Одній зловмисник пообіцяв знайти безвісти зниклого чоловіка, а іншій зобов’язувався допомогти із виплатою передбаченої законодавством грошової допомоги у зв’язку із загибеллю чоловіка.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

Адвокат запевнив жінок, що він має достатньо досвіду і зв’язків та може їм допомогти.

“Користуючись пригніченим станом потерпілих, він виманив у них понад 1 млн грн. Крім цього, підозрюваний мав намір отримати ще один мільйон у якості неіснуючого боргу за послуги, які він не планував надавати”, – розповіли в прокуратурі.

Після отримання частини коштів адвоката затримали. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави. Перевіряється його причетність до аналогічних схем.

За процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону повідомлено про підозру адвокату за фактом шахрайства в умовах воєнного стану.


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