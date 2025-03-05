На Львівщині в озері потонули двоє прикордонників

У Яворівському районі Львівщини під час риболовлі в озері потонули двоє чоловіків, які виявилися прикордонниками.

Як повідомила Центральна водолазно-рятувальна служба Львівщини, трагедія сталася 4 березня близько 16:40 на озері поблизу села Грушів. Загинули двоє чоловіків 45 і 31 років.

Тіло одного загиблого дістали з води працівники прикордонної служби, іншого – водолази. Тіла потопельників передали працівникам поліції.

Водолаз дістає тіло потопельника / Фото: Центральна рятувально-водолазна служба Львівської області

На фото видно, що загиблі рибалки були прикордоннниками, вони були вдягнені у форму ДПСУ з шевронами. Про це ZAXID.NET також підтвердили в 7 прикордонному Карпатському загоні.