На Львівщині в ДТП загинули 15-річна дівчина та 20-річний чоловік, у лікарні троє неповнолітніх

У середу, 13 серпня близько 20:00, на автодорозі Жидачів — Ходорів, неподалік села Іванівці Стрийського району Львівської області, не розминулися автомобілі Mercedes-Benz та Seat Altea XL. Двоє людей загинули, троє зазнали травм.

Про це повідомили в ГУНП у Львівській області.

Реклама

Реклама

За кермом автомобіля Mercedes перебував 17-річний хлопець, водій Seat — 31-річний чоловік. Обидва — жителі Стрийського району.

Від отриманих внаслідок ДТП травм пасажири Mercedes, 15-річна дівчина та 20-річний чоловік, також жителі Стрийського району, загинули на місці. Ще троє пасажирів Mercedes, 15-річний та двоє 17-річних жителів району, дістали тілесні ушкодження та були госпіталізовані.

Слідчі відділу розслідування злочинів, учинених дітьми, відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Вирішується питання про затримання винуватця автопригоди.