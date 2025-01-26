Кримінал

На Львівщині у смертельній ДТП загинули чотири людини
26 Січня 2025 20:19
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Смертельна аварія сталася 26 січня близько 16:50 на трасі Київ-Чоп у Стрийському районі Львівщини.

Як повідомляє поліція, внаслідок зіткнення легковика Volkswagen із автобусом загинули чотири людини.

За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля виїхав на зустрічну смугу, де і сталася фатальна аварія. Серед загиблих – водій та троє пасажирів Volkswagen.

Водій автобуса та один із його пасажирів отримали травми й були доправлені до лікарні.

Правоохоронці розслідують обставини події та вирішують питання щодо її правової кваліфікації.

На Львівщині легківка зіткнулася з автобусом / Фото: Нацполіція

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