На Львівщині судитимуть офіцера, який побив солдата

На Львівщині до суду скерували обвинувальний акт стосовно капітана Державної прикордонної служби України у справі про побиття солдата.

Про це 1 вересня повідомив Офіс генпрокурора.

За даними розслідування, 24 червня начальник другої прикордонної застави відділу прикордонної служби підійшов до солдата, який справляв природну потребу поблизу намету на полігоні. Він кілька разів ударив його.

«Так офіцер хотів покарати підлеглого, а також підвищити власний авторитет серед військовослужбовців», — кажуть правоохоронці.

Потерпілий зазнав важких травм. У нього був розрив печінки та забій підшлункової залози. Він переніс операцію і тривалий час перебував на лікуванні.

Офіцеру інкримінують ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 12 років.