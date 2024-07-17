Суспільство

На Львівщині сталась ДТП за участі маршрутки і вантажівки: 4 загиблих
17 Липня 2024 14:07
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Львів
Фото: НПУ

У результаті масштабної ДТП у Львівській області загинуло 4 людини.

Про це повідомляє поліція Львівщини у Facebook.

ДТП сталась близько 10:10 на автодорозі “Мукачево-Івано-Франківськ-Львів” в межах села Давидів, Львівського району.

За даними правоохоронців, зіткнулись маршрутний автобус “БАЗ” сполученням “Львів-Вибранівка” та автопоїзд “МАН”, у результаті чого загинули водій автопоїзда та 3 пасажирів автобуса. 

Водій та 6 пасажирів маршрутки, серед яких 4-річний хлопчик, отримали тілесні ушкодження − їх доставили до лікарні, діагнози уточнюються.

За даним фактом розпочали кримінальне провадження за ч.3 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.


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