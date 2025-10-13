На Львівщині солдати військової частини замість служби клали бруківку та встановлювали пам’ятники

ДБР викрило заступника командира однієї з військових частин на Львівщині, який відправляв військовослужбовців виконувати приватні роботи. Замість служби солдати клали бруківку, робили ремонт у його будинку та встановлювали пам’ятники на могилах.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними слідства, заступник командира “допомагав” знайомому підприємцю, який скаржився, що немає робітників для укладання бруківки. За його проханням командир “виділив” кількох військових, які фактично працювали на підприємця.

Реклама

Реклама

З березня по вересень 2025 року ці військові, отримуючи грошове забезпечення у частині, укладали бруківку на кількох об’єктах у Львівській області. Роботи виконувалися на замовлення територіальних громад, з якими підприємець мав укладені договори.

Сума завданої шкоди державному бюджетові через відсутність військових на службі наразі встановлюється судово-економічними експертизами.

“Також встановлено, що під час своєї відпустки заступник командира залучав трьох підлеглих до ремонту власного будинку на Вінниччині, також вони встановлювали пам’ятники на могилах його батьків. Крім того, за попередньою інформацією, посадовець перешкоджав виконанню наказу вищого командування щодо відправлення одного із військовослужбовців у район бойових дій, підбурюючи його до самовільного залишення частини”, – йдеться в повідомленні.

Заступнику командира повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України – перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із правом внесення застави у понад 1 млн гривень. Його також відсторонено від посади.