На Львівщині п’яний водій погрожував поліцейським гранатою: правоохоронці застосували зброю

У Львівській області поліцейські затримали водія, який під час перевірки документів витягнув гранату й пригрозив кинути її у правоохоронців. Чоловік намагався втекти, але після переслідування та переговорів зі спецпризначенцями був затриманий, у нього вилучили гранату Ф-1.

Про це повідомили в ГУНП У Львівській області.

Інцидент стався на трасі Львів — Рогатин — Івано-Франківськ — Мукачево: водій автомобіля ВАЗ 2110, який порушив ПДР, не зупинився на вимогу поліцейських.

Правоохоронці розпочали переслідування авто і зупинили машину у Старому Селі Львівського району. Під час перевірки документів водій, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, дістав із нагрудної сумки гранату та погрожував кинути її у поліцейських, а далі різко продовжив рух авто.

“Один із поліцейських застосував зброю, влучивши в колесо автомобіля. Попри це, водій продовжив тікати, але за кількасот метрів змушений був зупинитись. Далі він забіг у гараж, розташований на території приватного будинку та зачинився всередині. У цей час у помешканні перебувала мати і двоє дітей. Їх негайно евакуювали поліцейські”, — розповіли в поліції.

На місце події прибули бійці спецпідрозділу КОРД. Після перемовин 50-річний житель Львівського району вийшов з гаража та був затриманий. Поліцейські вилучили гранату Ф-1 із запалом.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 — погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу, ч. 1 ст. 263 — незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статей — позбавлення волі на строк до семи років.