На Львівщині п’яна жінка залишила без нагляду трирічного сина й той випав з вікна: рішення суду

У Львівській області суд визнав винною жінку, яка, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, залишила трирічного сина без нагляду й той випав із балкона.

Про це йдеться у вироку, опублікованому у Єдиному судовому реєстрі.

22 березня жінка у стані алкогольного сп’яніння перебувала у своїй квартирі на п’ятому поверсі. Мати залишила без нагляду малолітнього сина, який випав з балкона та отримав травми середнього ступеня тяжкості. Хлопчик провів у лікарні два місяці.

Як раніше повідомляли в прокуратурі, мати спала вдома, коли малюк вийшов на балкон, виліз на стілець і, перехилившись через вікно, випав.

Під час судового засідання обвинувачена визнала свою вину, однак заявила, що відволіклася на прибирання у квартирі.

Жінку судили за статтею про злісне невиконання обов’язків із догляду за дитиною й призначили їй два роки позбавлення волі, однак звільнили від відбування покарання з випробувальним терміном на один рік.

Згідно з рішенням Пустомитівського районного суду Львівської області, засуджена зобов’язана періодично з’являтися для реєстрації до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання чи роботи. Протягом 30 днів на вирок можна подати апеляцію до Львівського апеляційного суду.