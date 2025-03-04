На Львівщині працівники банку привласнювали кошти клієнтів: з рахунків громадян зникло понад 5 млн гривень

У Львівській області викрили працівників одного з банків в отриманні несанкціонованого доступу до рахунків клієнтів з метою привласнення їхніх коштів. Обвинуваченим загрожує до шести років позбавлення волі.

Про це повідомили в Нацполіції.

За даними поліції, зловмисники діяли упродовж 2023-2024 років. Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банку за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

Фігуранти привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.

Встановлено, що в такий спосіб члени організованого злочинного угруповання отримали доступ до рахунків 47 громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн гривень.

“Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції”, – розповіли в поліції.

Розслідування завершено, відповідно до розподілу ролей до суду скеровано обвинувальні акти стосовно організатора схеми, виконавця та пособника ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України.

Обвинуваченим загрожує до шести років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.