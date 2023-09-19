Суспільство

На Львівщині потяг збив 16-річну дівчину

19 Вересня 2023 15:09
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Львів

На Львівщині 16-річну студентку переїхав потяг, внаслідок чого дівчина загинула. 

Дівчина проживала в селі Ожидів Золочівського району та вчилася на другому курсі одного з львівських вишів, повідомляє поліція Львівської області.

Тіло виявили 18 вересня на перегоні у рідному селі загиблої. Поліція веде розслідування.

“На місці події працювали слідчо-оперативна група та інші співробітники відділення поліції № 2 Золочівського районного відділу поліції. 

Правоохоронці виявили неподалік залізничної колії тіло дівчини з травмами, характерними для наїзду потяга”, – йдеться у повідомленні.

Студентку вночі збив невстановлений потяг, внаслідок чого вона отримала травми, несумісні з життям. 

Правоохоронці встановлюють усі обставини події, кажуть у поліції.

Слідчі Золочівського районного відділу відкрили кримінальне провадження за ч.3 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного чи повітряного транспорту) Кримінального кодексу. 

Санкція статті для винуватця передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

“Правоохоронці вкотре звертаються до громадян – будьте максимально уважні та обережні, перебуваючи на залізничних коліях, переходьте їх тільки у встановлених місяцях, переконавшись у відсутності потяга. 

Пам’ятайте, що залізниця є зоною підвищеної небезпеки”, – кажуть у поліції.


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