На Львівщині посадовці установи пробації відправляли хабарі до Києва під виглядом кави

ДБР викрило директора Центральної установи з питань пробації, який організував схему вимагання коштів через керівників обласних і районних філій. За кілька місяців у Львівській області задокументували понад 75 тисяч гривень неправомірної вигоди, яку пересилали до столиці у коробках з-під кави.

Про це повідомили в ДБР.

За даними слідства, корупційну схему організував директор Центральної державної установи України з питань пробації. Столичний посадовець вибудував вертикаль незаконного збагачення через начальників філій в областях.

“Задокументована схема збирання грошей у Львівській області. Так керівник філії систематично збирав “данину” з підлеглих та відправляв гроші у столицю, маскуючи їх у коробках з-під кави. “Кава зі Львова” пересилалися поштовими відправленнями,” — розповіли в ДБР.

У схемі, що діяла на Львівщині, брали участь ще п’ятеро керівників районних відділів пробації, які змушували працівників віддавати частину премій під загрозою зниження виплат у кілька разів або інших санкцій.

Лише у Львівській області задокументовано отримання понад 75 тисяч гривень неправомірної вигоди за декілька місяців. Наразі слідство перевіряє існування подібних корупційних схем в інших регіонах України.

Директору Центральної установи та керівнику Львівської філії повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, за попередньою змовою групою осіб, поєднане з вимаганням. Дії керівників районних відділів кваліфіковано як пособництво у злочині — ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

У межах кримінального провадження проведено понад 30 обшуків за місцем проживання та роботи фігурантів. У директора держустанови вилучені кошти, які вже ідентифіковано як хабар, пересланий поштою.