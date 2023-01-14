На Львівщині й Харківщині є влучання в критичну інфраструктуру, більшість Харкова знеструмлена

У Львівській та Харківській областях росіяни влучили по об’єктах критичної інфраструктури.

“Ворог влучив по об‘єкту критичної інфраструктури у Львівській області. Можливі перебої у постачанні світла та води. Залишайтесь в укриттях. Загроза триває!”, – написав голова Львівської ОВА Максим Козицький.

Одразу після вибуху більшість районів Харкова залишись без електропостачання, рух поїздів метрополітену тимчасово призупинено.

“Зафіксовано два “прильоти” ворожих ракет в об‘єкт критичної інфраструктури в області. Наразі застосовуються аварійні відключення світла. На місці працюють екстрені служби. Інформація уточнюється”, – повідомляє Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.