На Львівщині чотирирічний хлопчик потонув у ставку

У селі Білий Камінь Львівської області загинув чотирирічний хлопчик. Дитина потонула ставку на території приватного подвір’я.

Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

Трагедія сталася ввечері 13 серпня близько 18:00. За попередньою інформацією, дитину виявили без ознак життя у водоймі, що була обгороджена та розташована на території господарства.

Хлопчик, імовірно, перебував без нагляду дорослих. Він був із багатодітної сім’ї, де виховується 11 дітей. Мати витягнула його з води, намагалася надати допомогу та викликала швидку, однак врятувати дитину не вдалося.

Обставини з’ясовують правоохоронці.