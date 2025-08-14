        Кримінал

        На Львівщині чотирирічний хлопчик потонув у ставку

        Галина Шподарева
        14 Серпня 2025 13:22
        Приватний ставок / Фото ілюстративне: Соцмережі
        У селі Білий Камінь Львівської області загинув чотирирічний хлопчик. Дитина потонула ставку на території приватного подвір’я.

        Про це повідомили у Департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА.

        Трагедія сталася ввечері 13 серпня близько 18:00. За попередньою інформацією, дитину виявили без ознак життя у водоймі, що була обгороджена та розташована на території господарства.

        Хлопчик, імовірно, перебував без нагляду дорослих. Він був із багатодітної сім’ї, де виховується 11 дітей. Мати витягнула його з води, намагалася надати допомогу та викликала швидку, однак врятувати дитину не вдалося.

        Обставини з’ясовують правоохоронці.


