Суспільство

На Львівщині через уламки “Шахеда” спалахнула пожежа
20 Вересня 2024 08:40
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дрони, Львів, пожежа
Ілюстративне фото / ДСНС

Внаслідок падіння уламків збитого силами ППО ворожого дрона в одному з сіл Львівської області виникла пожежа.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

“Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки”.

Через ворожу атаку пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна.

Але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.


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