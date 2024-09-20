На Львівщині через уламки “Шахеда” спалахнула пожежа

Внаслідок падіння уламків збитого силами ППО ворожого дрона в одному з сіл Львівської області виникла пожежа.

Про це повідомив голова Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

“Унаслідок падіння уламків БпЛА близько 04:30 виникла пожежа в одному зі сіл нашої області. Загорілося приміщення колишнього колгоспу. Займання оперативно загасили вогнеборці. Залучали 20 пожежників та 4 одиниці спецтехніки”.

Через ворожу атаку пошкоджені три автомобілі (1 вантажний та 2 легкових), у житлових будинках неподалік вибиті вікна.

Але, за попередніми даними, минулося без постраждалих.