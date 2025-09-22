На Луганщині та Донеччині знищено логістичні пункти окупантів із дронами та боєприпасами

Сили оборони України знищили логістичні пункти російських військ на Луганщині та Донеччині. Унаслідок ударів ліквідовано великі запаси безпілотників і десятки тисяч одиниць боєприпасів.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

За підтвердженою інформацією, росіяни намагалися організувати видачу боєприпасів різної номенклатури для 17 танкового полку 70-ї мотострілецької дивізії поблизу тимчасово окупованої Богданівки Луганської області, а також роздати для потреб окупаційної армії, що діє на Донеччині, понад 19000 БпЛА різних типів.

“Вантажівки доставили до польового складу танкового полку десятки тисяч мін, гранат та патронів різних типів, тисячі пострілів для танків (зокрема високоточні ЗУБК-14) та снарядів для артилерії”, – йдеться в повідомленні.

У другому випадку вантаж складався із різноманітних БпЛА – “Молнія”, “Бумеранг”, “Вандал новгородський”, “Горинич” та інші – і супутнього устаткування (акумулятори, модулі зв’язку та відеопередавачі).

29 серпня воїни з ОСУВ “Дніпро” уразили логістичний пункт розподілу дронів. У результаті було знищено запаси ударних БпЛА росіян.

18 вересня підрозділи Збройних Сил та СБУ знищили полковий склад БК російських окупаційних сил на Луганщині. Разом із боєприпасами згоріла й російська техніка.