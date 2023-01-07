Суспільство

На Луганщині підірвали залізничні колії, якими РФ перевозила техніку та крадене зерно Луганські партизани біля Щастя підірвали залізничне сполучення, яке окупанти використовували для транспортування військової техніки, особового складу та озброєння. Про це інформує голова Луганської обласної військової адміністрації. “Увечері 06 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення “м. Луганськ – с. Лантратівка”. Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та БК”, – написав очільник Луганщини. Гайдай додав, що у зворотньому напрямку загарбники вивозять у Росію українське крадене зерно. Поділитися:



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