Суспільство

На Луганщині підірвали залізничні колії, якими РФ перевозила техніку та крадене зерно

7 Січня 2023 21:00
46
Луганська область

Луганські партизани біля Щастя підірвали залізничне сполучення, яке окупанти використовували для транспортування військової техніки, особового складу та озброєння. 

Про це інформує голова Луганської обласної військової адміністрації.

“Увечері 06 січня біля Щастя за допомогою саморобного вибухового пристрою знищено залізничне полотно сполучення “м. Луганськ – с. Лантратівка”. Попередньо встановлено, що вказане залізничне сполучення використовується росіянами для транспортування військової техніки, особового складу та БК”, – написав очільник Луганщини.

Гайдай додав, що у зворотньому напрямку загарбники вивозять у Росію українське крадене зерно.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
7 Січня 2023 12:11
134

Вперше в історії ПЦУ Епіфаній провів богослужіння на Різдво у Києво-Печерській Лаврі
7 Січня 2023 19:51
86

Зеленський призупинив громадянство 13 священників УПЦ Московського патріархату
7 Січня 2023 14:46
61

Росіяни обстріляли Бахмут під час “різдвяного перемир’я”: 2 загиблих та 13 поранених
7 Січня 2023 13:19
298

Кремль не реагує на новий пакет зброї від США, в ISW пояснили чому
7 Січня 2023 11:19
106

Фінляндія може надати Україні танки Leopard 2
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Старое Рождество и Новая Украина
Юрій ЛУЦЕНКО

2023 буде роком нашої Перемоги
Александр КИРШ

А попробую-ка я объясниться с уважаемыми читателями
Александр КИРШ

Как приблизить Победу-2023: неожиданный аспект
Віталій ПОРТНИКОВ

Крым и война
Александр КИРШ

Величайшая в мире мистификация: “ссср”, которого в действительности не было
усі думки