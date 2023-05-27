Суспільство

З армії окупантів дезертирували кілька десятків колишніх “зеків”

27 Травня 2023 13:04
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війна, Луганська область, дезертирство

У російських окупаційних військах все частіше відзначаються випадки невиконання наказів командирів та дезертирства.

Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.

Так, 25 травня, близько 20 колишніх ув’язнених, які нещодавно пройшли прискорену підготовку та прибули для посилення підрозділу, що розташований в районі населеного пункту Сватове, викрали автомобіль КамАЗ та вибули у невідомому напрямку.

На даний час місце їх перебування не встановлено, пошуки тривають. Вони несуть загрозу цивільному населенню.

Багатьом бойовикам із так званої «ЛНР» не виплачують гроші ще з минулого року. Відділи кадрів військових частин нібито втратили необхідні для перерахунку коштів документи, тому виникла багатомісячна затримка. Коли окупанти приносять ці папери повторно – їм відмовляють без пояснення причини. Деякі військові частини ворога взагалі розформовані, а гроші зникли в невідомому напрямку.


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