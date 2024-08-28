На Київщині звільнили поліціянтку, яка обізвала ветерана “конченим інвалідом”

Поліція Київської області завершила службове розслідування щодо поліціянтки, яка потрапила в скандал з ветераном ЗСУ.

Як повідомляє поліція, подія сталася 14 серпня близько 15:00 на парковці у одному з гіпермаркетів столиці. Причиною конфлікту між місцевим мешканцем та працівницею поліції стало паркування автомобіля на місці для осіб з інвалідністю.

За словами ветерана Павла Якімчука, при від’їзді із одного із торговельних центрів він побачив, як водій Toyota Camry вирішив припаркуватися на місці для осіб з інвалідністю без вагомої причини. Чоловік підійшов, щоб запитати, чи подарувати водієві відповідну наліпку для машини, якщо той має на неї право.

“Ця пані назвала мене “конченим інвалідом” тільки за те, що я запитав її чоловіка, чи потрібна йому наліпка… Знаючи, що я поранений і маю групу інвалідності, сказала: “Ох*їли. Думають, якщо приїхали з передка, то їм все можна”, – розповів ветеран.

За результатами службового розслідування поліціянтку звільнили з посади.

Правоохоронці також надіслали матеріали щодо водія до Патрульної поліції Києва. Патрульні мають розглянути питання щодо адміністративної відповідальності за порушення правил паркування.