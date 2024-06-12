Суспільство

На Київщині застосовують аварійні відключення через погану погоду
12 Червня 2024 10:45
київ, негода
Ілюстративне фото / Getty Images

У Київській області Через негоду діють нові аварійні відключення. 

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Київські регіональні електромережі. 

Внаслідок грози із сильним дощем та вітром до 25 м\с на ранок 12 червня знестумлені 36 ліній та 611 трансформаторних підстанцій.

“Наші фахівці вже ліквідовують наслідки негоди. Задача – максимально оперативно відновити сьогодні роботу всіх ліній вищої напруги – 10 кВ та взятися за заявки клієнтів по мережах нижчого класу напруги 0,4 кВ, щоб повернути світло в усі домівки”, – зазначили в компанії. 

Там уточнили, що сильний вітер із дощем ускладнюють роботи, що може спровокувати нові аварії в мережах. 


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