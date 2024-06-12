Суспільство

На Київщині загорівся промисловий обʼєкт через атаку російських дронів 
12 Червня 2024 09:18
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дрони, київ, пожежа
Фото: ДСНС

Через ворожу атаку на Київщині сталася пожежа на промисловому обʼєкті, вогнеборці працюють над ліквідацією пожежі.

Про це повідомляє начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, ДСНС Київщини, КМДА, ОГП.

“Цієї ночі ворог атакував регіон ракетами та БпЛА. Тривога тривала майже дві години…

Станом на 7:00 через падіння уламків зафіксовано пошкодження низки обʼєктів в двох районах області.

Зокрема, в одному з районів сталася пожежа на промисловому обʼєкті. Наразі до ліквідації пожежі залучені пожежно-рятувальні підрозділи Київської області, міста Києва, Укрзалізниці. Всього залучено понад 105 осіб та 30 одиниць техніки.

Через падіння уламків також пошкоджено приватний будинок, АЗС, гараж.

В іншому районі – загорілося складське приміщення”.

Кравченко повідомив, що внаслідок падіння уламків одна людина отримала поранення – різану рану ноги. Медичну допомогу надали на місці. Від госпіталізації постраждалий відмовився.

В регіоні активно працювали сили протиповітряної оборони. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури не зафіксовано.

Всі служби працюють на місцях, ліквідовуючи та фіксуючи наслідки атаки.

Через атаку росіян прокуратура розпочала досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).


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