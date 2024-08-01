На Київщині уламки збитих “Шахедів” поранили 2 людей  – ОВА

1 серпня окупанти атакували Київщину “Шахедами”, у результаті падіння уламків були поранені дві людини та пошкоджене приватне помешкання.

Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко у Facebook.

“Другу ніч поспіль ворог атакує нашу область ударними дронами. У регіоні працювали сили ППО. Всі ворожі цілі збиті. Влучань в об’єкти житлової чи критичної інфраструктури немає.

На жаль, внаслідок падіння уламків збитих дронів поранено дві людини”.

За словами голови ОВА, чоловіка та жінку доставили до лікарні, їм надають необхідна меддопомогу.

Також на 8 ранку відомо, що пошкоджені 2 приватні будинки в одному з населених пунктів області – у них побиті покрівлі, посічені фасади, вибиті вікна та двері.

На місцях падіння уламків працюють оперативні групи, підсумував Кравченко.