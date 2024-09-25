На Київщині у дворі багатоповерхівки чоловік прострелив ногу сусідові

В місті Вишневе в одному з дворів багатоповерхівок внаслідок сварки між сусідами сталась стрілянина.

Як розповіли у поліції, між двома сусідами виникла суперечка, під час якої один витягнув пістолет та зробив постріл в ногу опонентові. Потерпілого з проникаючим пораненням ноги доправили до лікарні. За даними поліції, постріл був здійснений із зареєстрованого пристрою для відстрілу гумових куль.

Стрільця затримали. Поліцейські Київщини встановлюють обставини конфлікту. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до семи років позбавлення волі.