        На Київщині триває ліквідація наслідків обстрілів, розгорнуто 456 пунктів незламності – Свириденко

        Віктор Алєксєєв
        18 Січня 2026 12:22
        В Київській області розгорнули 456 пунктів незламності / Фото facebook.com/yulia.svyrydenko
        В Київській області розгорнули 456 пунктів незламності / Фото facebook.com/yulia.svyrydenko

        Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що на Київщині триває ліквідація наслідків російських обстрілів, а ситуація ускладнена сильними морозами. Про це вона написала у соцмережі.

        За словами Свириденко, в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці безумовним пріоритетом залишається допомога людям. Для цього в Київській області розгорнули 456 пунктів незламності, також працюють вагони незламності від Укрзалізниці.

        Премʼєр-міністерка зазначила, що критична інфраструктура регіону забезпечена джерелами резервного живлення. Будинки з електроопаленням підключені до генераторів великої потужності, а також задіяні 36 мобільних котелень.

        Під час поїздки на Київщину Свириденко поспілкувалася з представниками місцевого бізнесу щодо їхньої роботи в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці. За її словами, в області вже працює понад півсотні когенераційних установок, а уряд надає повне сприяння для їхнього підключення.

        Вона також повідомила, що для спрощення взаємодії з бізнесом уряд запустив єдине вікно для подання запитів на підключення когенераційних установок на платформі «Пульс».

        Свириденко подякувала мешканцям області та бізнесу за стійкість і роботу у складних умовах.


